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MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: 2-2
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MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: 2-2

Süper Lig’in 8’inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2020 Pazar 18:30
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MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: 2-2

2’nci dakikada sağ taraftan Lucas’ın kullandığı taç atışında ceza sahasında yaşanan karambolde Artur bir metreden topu auta attı.

6’ncı dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Borven topu altıpas içine yerden gönderdi. Saba kalecinin önünde topa dukunamadı.

15’inci dakikadaki Fatih Karagümrük atağında, Ndiaye’nin kale içine yaptığı ortada Artur’a çarpan top filelere gitti: 0-1.

25’inci dakikada ceza sahası içinde Ervin Zukanovic’in Sarlija’ya yaptığı harekette hakem penaltı noktasını gösterdi.

27’nci dakikada Ankaragücü’nde Borven’in kullandığı penaltı atışında top kaleciye çarparak filelerle buluştu: 1-1.

35’inci dakikada konuk ekipten Ndiaye’nin sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Roco topu kafa ile filelere gönderdi: 1-2.

41’inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Borven’in çektiği şutta top kaleciyi de geçerek arka direkten auta çıktı.

43’üncü dakikada Erdi’nin hatasından yararlanan Ndiaye ceza sahasına girdi. Çektiği şutta top kaleciyi geçerek boş kaleye giderken Erdi yetişti ve topu kornere gönderdi.

52’nci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Erik Sabo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sabo’nun şutunda kaleci Friedrich son anda topu uzaklaştırdı.

75’inci dakikada kullanılan korner atışında Erdi’in kafa vuruşu kaleciyi de geçerek arka direkten auta çıktı.

78’inci dakikada savunmadan dönen topa Emre vurdu, meşin yuvarlak yine savunmadan döndü. Topu önünde bulan Emre Güral’ın şutunda kaleci Emiliano topu son anda kornere çeldi.

81’inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Ervin kullandı. Ceza yayı üzerinden Ervin’in kullandığı vuruşta top üst direkten auta çıktı.

90’ıncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Emre’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden ev sahibi takımın futbolcusu Emre Güral topu ağlara gönderdi: 2-2.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüFatih KaragümrükSüper LigFutbol
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