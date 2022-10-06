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RFS - İstanbul Başakşehir: 0-0

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3’üncü maçında Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

06 Ekim 2022 Perşembe 00:14
RFS - İstanbul Başakşehir: 0-0

Ev sahibi ekipte 70’inci dakikada Simkovic 2'nci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7’ye yükseltti ve grubunda liderliğini sürdürdü. RFS ise gruptaki puanını 2’ye çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul BaşakşehirUEFA Avrupa Konferans Ligi A GrubuRFSFutbol
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