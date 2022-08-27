Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında Beşiktaş'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-Beyazlılar yarın İstanbul'a gidecek ve orada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor pazartesi günü saat 20.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.