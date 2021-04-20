TFF, iki maçın tarihini değiştirdi

Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.
DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ın Süper Lig’in 37 ve 38’inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.
Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.
DHA