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TFF, iki maçın tarihini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ın Süper Lig’in 37 ve 38’inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Nisan 2021 Salı 08:58
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TFF, iki maçın tarihini değiştirdi

Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFFutbolMaçBeşiktaş
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