TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İSTANBUL - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 40'ıncısı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.



TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Büyük Ödülleri, Kariyer dalında Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Davranış dalında ise teknik direktör Mustafa Denizli kazandı.



TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.



TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.



TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle;





SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI



Büyük Ödül



Mete Gazoz Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu





SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI



Şeref Diploması



Eda Erdem Dündar



Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı





SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI



Şeref Diploması



Zafer Akyol



TRT Spikeri





SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI



Kutlama Mektubu



Emre Tilev



Spor Spikeri





SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI



Kutlama Mektubu



Gülşah Akkaya



Milli Basketbolcu





SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI



Kutlama Mektubu



Hamit Turhan



Spor Yazarı (Fanatik)





SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI



Büyük Ödül



Mustafa Denizli



Teknik Direktör





SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI



Şeref Diploması



Ahmet Önder



Milli Sporcu





SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI



Şeref Diploması



Önder Karaveli



Beşiktaş JK Teknik Direktörü





SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI



Kutlama Mektubu



Mervenur Usluer ve Elis Özbay



U23 Kürek Milli Takımı





SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI



Kutlama Mektubu



Ensar Öztürk



Öğrenci-Sporcu





SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI



Kutlama Mektubu



Hışman Çizik



Jokey





SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI



Büyük Ödül



Yıldızların Yolu Programı



TRT1



Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler





SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI



Şeref Diploması



James Gibson MBE



Yüzme Antrenörü





SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI



Şeref Diploması



Serbay Şenkal



GS TV Spikeri





SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI



Kutlama Mektubu



Seçkin Yıldız



Polis Memuru





SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI



Kutlama Mektubu



Savaş Eskigülek



Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi





2021 TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜLÜ



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