TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İSTANBUL - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "İyiye, doğruya, güzele" sloganı ile bu yıl 40'ıncısı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Büyük Ödülleri, Kariyer dalında Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Davranış dalında ise teknik direktör Mustafa Denizli kazandı.
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle;
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
Büyük Ödül
Mete Gazoz Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
Şeref Diploması
Eda Erdem Dündar
Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
Şeref Diploması
Zafer Akyol
TRT Spikeri
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
Kutlama Mektubu
Emre Tilev
Spor Spikeri
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
Kutlama Mektubu
Gülşah Akkaya
Milli Basketbolcu
SPORTİF FAİR PLAY KARİYER DALI
Kutlama Mektubu
Hamit Turhan
Spor Yazarı (Fanatik)
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
Büyük Ödül
Mustafa Denizli
Teknik Direktör
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
Şeref Diploması
Ahmet Önder
Milli Sporcu
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
Şeref Diploması
Önder Karaveli
Beşiktaş JK Teknik Direktörü
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
Kutlama Mektubu
Mervenur Usluer ve Elis Özbay
U23 Kürek Milli Takımı
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
Kutlama Mektubu
Ensar Öztürk
Öğrenci-Sporcu
SPORTİF FAİR PLAY DAVRANIŞ DALI
Kutlama Mektubu
Hışman Çizik
Jokey
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI
Büyük Ödül
Yıldızların Yolu Programı
TRT1
Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI
Şeref Diploması
James Gibson MBE
Yüzme Antrenörü
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI
Şeref Diploması
Serbay Şenkal
GS TV Spikeri
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI
Kutlama Mektubu
Seçkin Yıldız
Polis Memuru
SPORTİF FAİR PLAY TANITIM DALI
Kutlama Mektubu
Savaş Eskigülek
Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni
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DHA