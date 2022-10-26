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Trabzonspor, Belgrad’a gitti

26 Ekim 2022 Çarşamba 14:25
Trabzonspor, Belgrad’a gitti

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Kızılyıldız ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor, havayoluyla Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti.

Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Trabzonspor, H Grubu'ndaki rakibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavililer, Sırbistan ekibiyle yarın oynayacağı müsabaka için bugün saat 12.30’da özel uçakla Trabzon’dan Belgrad’a hareket etti.

Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez ile Naci Ünüvar'ın yanı sıra tedavileri süren Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Bordo-mavililerde sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo ise Belgrad kafilesine katıldı.

Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Kızılyıldız kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny, Umut.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBelgradUEFA
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