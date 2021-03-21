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Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 4-1

Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. 2 hafta aradan sonra 3 puan alan bordo-mavililer, bu sonuçla zirve yarışında da önemli kazanç elde etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mart 2021 Pazar 00:10
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Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 4-1

8'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan ceza alanına giren Djaniny'in sert şutunu kaleci Freiedrich çeldi. Ekuban'ın ayak koyup, tamamladığı top, ağlarla buluştu: 1-0.

16'ıncı dakikada sağ kanattan Djaniny'in kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo'nun kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada ceza alında Hüseyin'in ceza alında müdahalesiyle Geraldo yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, penaltı kararı verdi.

25'ini dakikada penaltını atışını kullanan İbrahim Aktağ, takımına beraberliği sağladı: 1-1.

28'inci dakikada Nwakaeme’nin sağ kanada uzun gönderdiği topu ceza alına taşıyan Daniny'in pasını kontrolden eden Ekuban, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, top ağlara gitti: 2-1.

29'uncu dakikada orta sahada rakipten kaptığı topla ilerleyerek ceza alına giren Djaniny, kaleci Freiedrich'i de geçerek topu ağlara gönderdi: 3-1.

32'inci dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkten Djaniny'in şutunu kaleci Freiedrich, eliyle kornere çeldi.

38'inci dakikada sakatlanan kaleci Freiedrich'e sağlık ekibi müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Freiedrich'in yerine Korcan Çelikay kaleye geçti.

46'ıncı dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Lobzhanidze'in sert şutunu kaleci Uğucan çeldi. Savunmanın uzaklaştırmadığı top havalanarak Endri Çekici'nin önünde kaldı. Çekicinin ceza alanında sert şutuna uzanan Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı.

54'üncü dakikada Atilla'nın pasında ceza alanında topla buluşan Lobzhanidze'nun şutunu Uğurcan uzanarak çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada ceza alına sağ kanattan giren Djaniny'in şutu kaleci Korcan'da kaldı.

74'üncü dakikada sağ kanattan Lobzhanidze'nin ceza alanında ortasına Borven ayak koydu, top az farkla auta çıktı.

90+4'üncü dakikada ceza alanı dışından Yusuf'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Korcan çeldi, dönene topa ayak koyan Edgar Le'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


NWAKAEME DALYA DEDİ

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda;  Anthony Nwakaeme’nin 100'üncü resmi maçına çıktığı belirtilerek, "Bordo – Mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan Anthony Nwakaeme’yi tebrik ediyoruz" denildi.

DJANİNY CEZALI

Karşılaşmanın 57'inci dakikada rakibine faul yaparak sarı kart gören Djaniny, cezalı duruma düşerek, gelecek Demir Grup Sivasspor maçında sahada olmayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMKE AnkargücüFutbolSüper Lig
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