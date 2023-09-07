Haber: Damla Oya Erman

Starbucks'ın en sevilen ve beklenen içeceği olan Pumpkin Spice geri döndü! Starbucks, her yıl olduğu gibi sonbaharın gelmesiyle birlikte bu lezzetli içeceği yeniden menüsüne ekliyor ve müşterilerini tatlı bir sürprizle karşılıyor.

Pumpkin Spice, kahve dünyasının sonbahar klasiği haline gelmiş bir içecektir. Sıcacık espresso, krema ve lezzetli kabak baharatlarıyla harmanlanarak hazırlanan bu içeceğin aroması ve tadıyla öne çıkıyor. Tarçın, kakule ve muskat gibi baharatlarla zenginleştirilen bu lezzet, sonbaharın ferahlığını ve sıcaklığını yansıtıyor.

Starbucks, her yıl Pumpkin Spice hayranlarının sabırsızlıkla beklediği bu içeceği sunarak müşterilerine tatlı bir kaçış sunuyor. Ayrıca, bu mevsimsel içeceğin yanı sıra, farklı sıcak ve soğuk seçenekleri de sunarak her zevke hitap ediyor. Kahve, çay veya sıcak çikolata sevenler için de bu özel dönemde alternatifler bulunuyor.

Pumpkin Spice tutkunları, bu lezzetli içeceği yalnızca bir fincan kahve olarak değil, aynı zamanda sonbaharın coşkusunu bir bardakla yakalama fırsatı olarak da görüyorlar. Sıcak bir içecek keyfiyle veya soğuk bir Pumpkin Spice Frappuccino ile günlerini tatlandırmak isteyen herkes, Starbucks'ın bu özel sunumunu denemek için şimdi dükkanlarına uğrayabilir.

Ancak unutmayın ki Starbucks'ın Pumpkin Spice İçeceği sadece sonbahar aylarında sunulur ve kışın sonuna kadar sürer. Bu nedenle, bu lezzetli içeceği kaçırmamak için zamanınızı ayırın ve sonbaharın tadını çıkarmak için Starbucks'a uğrayın. Şimdi, sıcak ve lezzetli bir Pumpkin Spice İçeceği ile sonbaharın keyfini çıkartma zamanı!