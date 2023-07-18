İSTANBUL AA- Atatürk Havalimanı'ndan havalanan polis helikopterindeki görevliler, Sultangazi ilçesindeki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı ile Alibey Barajı çevresinde havadan denetim yapıp ateş yakanları tespit etti.
Söz konusu alanlara gönderilen diğer ekipler, ateş yakan vatandaşları orman yangınına karşı uyardı.
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Denetimlere, ormanlık alanda görevli atlı polis ekipleri de destek verdi.