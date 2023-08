Haber: Damla Oya Erman

Tarih.com'a göre, aktris yatakta yüzükoyun ve çıplak bir şekilde telefon tutarken bulundu.

Odasında boş ilaç şişeleri dağılmıştı; söylendiğine göre bu ilaçlar depresyonunu tedavi etmek için reçete edilmişti.

Ölümünden sonra yapılan kısa bir soruşturma sonucunda Los Angeles polisi, Monroe'nun ölüm nedeninin intihar olduğu sonucuna vardı.

Rapor, Monroe'nun ölümünün "kendisinin uyguladığı yatıştırıcı ilaçların aşırı dozu nedeniyle ve ölüm şeklinin muhtemel intihar olduğu" şeklinde ifade edildi.

Adı Norma Jeane Mortenson olarak Los Angeles'ta 1 Haziran 1926'da doğan Monroe, gençlik yıllarının büyük bir kısmını yetimhanede geçirdi.

16 yaşında bir uçak fabrikasında çalışan bir arkadaşıyla evlendi. Birkaç yıl sonra boşandılar.

1944 yılında modelliğe başladı ve 1946 yılında 20th Century Fox ile kısa bir sözleşme imzaladı.

Marilyn Monroe adını aldı ve ünlü bir takvim için 1949 yılında çıplak poz verdi.

Kariyeri, 1950'lerin başında "Love Nest" (1951), "Monkey Business" (1952) ve "Niagara" (1953) filmleriyle hız kazandı.

Sonraki filmleri "Gentlemen Prefer Blondes" (1953), "How to Marry a Millionaire" (1953) ve "There’s No Business Like Show Business" (1954) Monroe'nun imajını ve dolgun figürünü ön plana çıkardı.

1954 yılında baseball efsanesi Joe DiMaggio ile evlendi. Aşkları kısa süreli oldu.

1956 yılında üçüncü kez evlenmeyi denedi ve oyun yazarı Arthur Miller ile evlendi. Dokuz ay sonra boşandılar.

1959 yılında hit komedi "Some Like in Hot"ta rol aldı.

1961 yılında Miller ile evliliğini sonlandırdı.

Son filmi "The Misfits" (1961), Miller tarafından yazılmış ve Montgomery Clift ve Clark Gable ile birlikte başrolü paylaştığı bir yapımdı.

Haziran 1962'de 20th Century Fox tarafından "Something’s Got to Give" filminin çekimlerinden uzun süreli uzaklığı nedeniyle kovuldu.

Sadece birkaç hafta sonra, 5 Ağustos 1962 tarihinde, Monroe'nun Brentwood, California'daki evinde barbitürat aşırı dozundan ölü bulundu.

Ölümü intihar olarak kabul edildi, ancak hala çeşitli komplo teorileri dolaşıyor.