Haber: Damla Oya Erman

Bu antlaşma, 1991 yılında Hollanda'nın Maastricht şehrinde toplanan Avrupa Topluluğu delegeleri tarafından hazırlandı ve 1992 yılında imzalandı. Anlaşma, güçlendirilmiş bir Avrupa Parlamentosu'nun oluşturulmasını, merkezi bir Avrupa bankasının kurulmasını ve ortak dış politika ve güvenlik politikalarını öngördü. Ayrıca, tek bir Avrupa para biriminin kurulmasının temellerini attı ve bu birime "euro" adı verilmesi kararlaştırıldı.

1993 yılına gelindiğinde, Maastricht Antlaşması'nı onaylayan 12 ülke bulunmaktaydı: Büyük Britanya, Fransa, Almanya, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Danimarka, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda. Avusturya, Finlandiya ve İsveç ise 1995 yılında AB üyeleri oldular. Batı Avrupa'nın yüzyıllarca süren kanlı çatışmalardan sonra ekonomik işbirliği ruhu içinde birleştiği bir döneme tanıklık edildi.

2016 yılında, "Brexit" olarak bilinen olayda, Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verdi.