Haber: Damla Oya Erman

New York Şehri'nde bir saplantılı hayran tarafından vurularak öldürülen John Lennon, 1960'ların popüler müziğini dönüştüren efsanevi rock grubu Beatles'ın bir zamanlar üyesiydi.

40 yaşındaki sanatçı, lüks Manhattan apartmanına giriş yaparken Mark David Chapman tarafından .38 kalibrelik bir tabanca ile dört kez vuruldu. Aşırı kan kaybı yaşayan Lennon, hastaneye yetiştirildi, ancak yolda yaşamını yitirdi. Chapman, günün daha erken saatlerinde Lennon'dan bir imza almış ve vuruş sahnesinde polis tarafından gözaltına alınıncaya kadar orada beklemiştir. Lennon'ın Dakota apartmanı önünde bir hafta boyunca süren yüzlerce hayranın nöbeti ve dünya genelinde düzenlenen yas gösterileri, müzik dünyasını derinden sarsmıştır.

John Lennon, Beatles'ı 20. yüzyılın en popüler müzik grubu yapan şarkı sözü yazarı ikilisi içinde yer alıyordu. Paul McCartney ile birlikte liderlik eden Lennon, George Harrison ve Ringo Starr gibi diğer üyeler de kendi şarkılarını yazıp seslendiriyorlardı. Liverpool, İngiltere'den çıkan ve erken Amerikan rock and roll'ünden etkilenen Beatles, 1963'te "Please Please Me" adlı single'larıyla Birleşik Krallık müzik sahnesine hükmetmeye başladı. "Beatlemania" olarak adlandırılan bu çılgınlık, 1964'te "I Want to Hold Your Hand" şarkısının yayımlanmasıyla Amerika'ya sıçradı ve ardından çığır açan bir ABD turu gerçekleştirdi. 1950'lerin kültürel katılığından uzaklaşma eğilimindeki gençlik için "Fab Four" ve enerjik müzikleri, bu değişimi tetiklemek için mükemmel bir katalizör oldu.

Beatles, milyonlarca plak sattı ve A Hard Day's Night (1964) gibi hit filmlerde başrol oynadı. Canlı performansları, ergen kızların çığlıkları ve bayılmalarıyla neredeyse ayaklanmalara dönüşüyordu. 1966'da Beatles, 1967'deki Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gibi yenilikçi stüdyo kayıtlarına odaklanmak için turneye veda etti. Bu albüm, popüler müziğin bir başyapıtı olarak kabul edilen psikedelik bir konsept albümdü. Beatles'ın müziği, 1960'ların büyük kültürel değişimleri boyunca gençler için ilginç kaldı ve eleştirmenler, Lennon-McCartney ekibinin şarkı yazma dehasını tüm yaşlardan insanlar olarak kabul ettiler.

Lennon, dörtlü içinde en açık sözlü olanıydı ve kesinlikle dörtlü arasında en akıllı olarak kabul ediliyordu. 1966'da Beatles'ın "İsa'dan daha popüleriz" dediğinde büyük bir tartışma yarattı ve bu da Amerikan İncil Kuşağı'nda Beatles plaklarının kitlesel olarak yakılmasına neden oldu. Daha sonra anti-savaş aktivisti oldu ve Beatles'ın 1970'te dağılmasının ardından kaydettiği "Imagine" gibi solo hitlerinde komünizmle oynadı. 1975'te Lennon, müzik işinden çekilerek Japon doğumlu eşi Yoko Ono ve oğlu Sean ile daha fazla zaman geçirmeye karar verdi. 1980'de, Yoko'ya duyduğu sevgiyi kutlayan ve onun tarafından yazılmış şarkıları içeren Double Fantasy adlı eleştirmenlerce beğenilen bir albümle geri döndü.

8 Aralık 1980'de, New York'un Upper West Side bölgesindeki huzurlu ev yaşamları, 25 yaşındaki Mark David Chapman tarafından sarsıldı. Psikiyatristlere göre, Chapman sınırda psikotik biriydi. Akıl hastalığına itiraz etmesi talimat edildi, ancak cinayete suçlu olduğunu itiraf etti. 20 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2000 yılında, New York eyalet hapishane yetkilileri, ona "vahşi ve şiddet dolu e

yleminizin, açıklanmaya ihtiyaç duyan biri olmanızdan kaynaklandığını" söyleyerek Chapman'a bir tahliye duruşması vermedi. Hala hapiste bulunuyor.

John Lennon, onun anısına Yoko Ono'nun Central Park'taki Strawberry Fields bölümünde anılmaktadır.