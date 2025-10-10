İSTANBUL (AA) - Tera Finans Faktoring, dijital ödeme sistemleri ve mobil uygulamalarla küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) erişimi hızlandırmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, geride kalan döneme ilişkin değerlendirmeler yapılarak gelecek vizyonu paylaşıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, dijital altyapı yatırımlarının öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek, çevrim içi platformlar, mobil uygulamalar ve dijital ödeme sistemleriyle müşterilere daha hızlı ve kolay hizmet sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Tezmen, söz konusu adımların şirketin küresel pazarda rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Tera Finans Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi&Genel Müdürü Sinan Çevik de müşteri portföyünü çeşitlendirmeye ve yeni pazarlara açılmaya yönelik stratejilerinin sürdürülebilir büyüme vizyonuyla örtüştüğünü belirtti.



Çevik, 'Türkiye'nin finansal çözümler üretme noktasında lider marka olmayı hedefliyoruz.' ifadesine yer verdi.

Yenilikçi finansal hizmetlerle müşterilerinin büyüme süreçlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Çevik, teknoloji yatırımlarıyla süreçlerini hızlandırmayı ve finansmana erişimi daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini, söz konusu yaklaşımın KOBİ'lerin ve farklı sektörlerden müşterilerin büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Çevik, yalnızca finansal başarıya odaklanmadıklarına işaret ederek, çevresel ve toplumsal sorumluluk projelerinin de şirket gündeminde olduğuna, sürdürülebilir iş modellerini benimseyerek hem doğaya hem de topluma değer yaratmayı amaçladıklarına dikkati çekti.