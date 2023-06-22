Ankara

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Cibuti hükümeti bu yıl yapmayı hedeflediği nüfus ve konut sayımı için Dışişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıkları aracılığıyla TÜİK’e çeşitli konularda destek talebinde bulundu. Kurumun talebi kabul etmesi üzerine Cibuti Ulusal İstatistik Enstitüsünden (INSTAD) bir heyet, 19-21 Haziran'da TÜİK'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Dış İlişkiler Daire Başkanlığının organizasyonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen çalışma ziyaretine, INSTAD Genel Direktörü İbrahim Abdi Hadi başkanlığında 3 kişilik heyet katıldı. Faaliyetin ilk günü Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi de heyete eşlik etti.

Toplantı süresince demografi istatistikleri başta olmak üzere Türk istatistik sistemi, TÜİK'te coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı, bina ve konut kayıt sistemi, istatistiksel bilişim altyapısı ve TÜİK tarafından üretilen yazılımlar, metaveri yönetimi, ulusal hesaplar sistemi ve soru kağıdı dizaynı konu başlıkları çerçevesinde 7 daire başkanlığından uzmanlar tarafından sunum yapıldı.

Başkan Çetinkaya'dan "desteğe devam" sözü

Heyete, TÜİK'in ürettiği tüm istatistiklerin Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığı bilgisi verildi. Kurumun, ulusal ve uluslararası teknik destek taleplerini de sorunsuz karşılamaya çalıştığı ifade edildi.

Ziyaret sırasında TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Türkiye ile Cibuti arasındaki yakın ilişki ve işbirliğine dikkati çekerek, kendilerine teknik destek sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Aden Hüseyin Abdillahi de Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana iki ülke arasında sosyokültürel bağlar bulunduğunu belirterek, "Hem iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasından hem de an itibarıyla Türkiye'de öğrenim gören 1426 Cibutili öğrenci olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. İlişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Abdi Hadi de TÜİK gibi köklü bir kurumla işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

AA