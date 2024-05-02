TUR’un pedalları arasında can kurtaran sağlık kahramanları, dünya yıldızlarının sağlıkla yarışlarını sürdürmeleri için 8 gün boyunca kesintisiz bir çaba gösterdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen TUR'u sürekli takip eden 3 tam teşekküllü 112 acil müdahale ambulansı, 2 doktor ve 9 paramedik ile resmi yarış doktoru ve 4 motorize ambulans hizmet verirken, Antalya'dan İstanbul'a kadar yarış içinde ve dinlenme zamanlarında ihtiyaç halinde sporcuların yardımına koştu.

TUR’a katılan bisikletçilerin ve konvoyun sağlığı için hazırda bekleyen acil müdahale ekibi, önemli bir rol üstlendi. Yol Bisikleti yarışmasında konvoyda yer almak üzere eğitim ve lisansa sahip personel, bu sayede yarışın ilk gününden son gününe kadar sağlık hizmetinin aksatmadan sürdürülmesini sağlandı. Yarışın başlangıç ve bitiş noktalarında ise ilgili İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ambulanslar alanda hazır bulundu.



