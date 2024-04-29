İstanbul

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 22. Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması'nda biri dünya rekoru 5 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu.

Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart ila 26 Nisan tarihleri arasında 19 ülkeden 1174 yarışçının katılımıyla 22. Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması gerçekleşti.

Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunun düzenlediği çevrimiçi yarışa Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Belçika, Almanya, Slovakya, Hırvatistan, İtalya, Arjantin, Macaristan, Çin, Polonya, Hollanda, Rusya, Fransa, Japonya, Amerika, Sırbistan, İspanya ve Avusturya'dan yarışmacılar katıldı.

Organizasyonda, iki türde ve 4 farklı yaş kategorisinde toplamda 8 yarışta en iyi üçer yarışçıya toplam 24 madalya verildi.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 24 madalyadan biri dünya rekoru 5 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere 14 madalya kazandı ve takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonasına katılacaklar

Bu yarışla, "F klavye mucidi" olarak da anılan ve 2016 yılında hayatını kaybeden İhsan Sıtkı Yener'in "10 parmak ve bakmadan" yöntemini kullanan gençlerin kazandığı dünya şampiyonluğu sayısı, 45'i dünya rekoru olmak üzere 127 oldu.

Madalya kazanan ve derece alan katılımcılar, 13 ila 18 Temmuz tarihlerinde Polonya Katowice'de yapılacak "Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası"na Türkiye'yi temsilen katılacak.