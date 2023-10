“İsrail 7 Ekim’de 1973’ten beri en büyük kaybını verdi. O günden beri Türkiye “mekik æAdiplomasisi” yürütüyor.Çünkü ,İsrail misilleme yapmak İçin başlattığı saldırıların amacının misillemenin çok ötesinde niyeætler barındırdığını İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Filistinlilere 'hayvan' benzetmesinden anlamıştık . İronik olan şu bu ifadeler Nazilerin Yahudilerle ilgili sözlerinin aynısıdır.

Dünya’daki tüm devletlerin,uluslararası Kuruluşların (BM, NATO,Unicef,Dünya Sağlık Örgütü gibi) yapamadığını Türkiye tek başına yapmaya çalışıyor nedir o? HEMEN ACİL AKAN KANI DURDURMAK, KALICI BARIŞI SAĞLAMAK. Herkes 1967 sınırlarına dönülsün 2 devletli yönetim çözüm diyor ben de bu son 10 gündür yaşananlara bakarak diyorum ki 1947 yılı sınırlarına dönülmeden sorun çözülmeyecek. Çünkü burada tek başına yaşamak istediğini açıkça belli eden 70 yıldır her gün kaşının üstünde gözün var diyerek kan döken siyonist yaklaşım var . İsrailli olsun Filistinli olsun sivillere ,kadın be çocuklara yönelik her türlü saldırı,zulmün kabul edilemez. Savaşın BİLE bir hukuku bir etiği vardır . Ancak bu sınır aşılalı çok olmuştur. Cep telefonuyla ameliyat yapan Filistinli doktorlar , açlıktan ölümle burun buruna gelen çocuklar ,tarih bunları yazıyor! Ancak devletimiz diğer ülkeler gibi izlemiyor,diplomaside baş döndüren bir trafik mevcut .Bakınız Türk Devleti her daim barışın, huzurun teminatıdır kimsenin kuşkusu olmasın. “