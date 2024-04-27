Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın yarın ve 29 Nisan'da, Riyad’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi’nin Gazze’deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu’nun üyeleriyle bir araya geleceğini belirtti.

Kaynaklar, Temas Grubu'nun, Batılı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da görüşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Gazze’deki katliamın ilk aylarında Temas Grubu'nun çeşitli Batı başkentlerini ziyaret ederek acil ateşkes ve kalıcı barış çağrısında bulunduğunu hatırlatan kaynaklar, bu girişimlerin bir sonucu olarak, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan bir karar tasarısının 12 Aralık 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda rekor sayıda oyla kabul edildiğini aktardı.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın Riyad'da ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini, görüşmelerin odak noktasının Gazze’deki son durum olacağını anlattı.

Türkiye’nin temel önceliğinin Gazze’de devam eden katliamın en kısa sürede durdurulması olduğunu vurgulayan kaynaklar, bu katliamın hangi yöntemler kullanılarak durdurulabileceği, uluslararası toplumun nasıl harekete geçebileceği ve Gazze’deki bu adaletsizliklerin daimi olarak çözülebilmesi için iki devletli çözümün nasıl hayata geçirilebileceği gibi sorulara odaklanılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynaklar, Türkiye'nin diğer önceliğinin insani yardımların acilen ve kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşması olduğunun altını çizdi.

Gazze'ye yardım yapan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını hatırlatan kaynaklar, 7 Ekim 2023'ten bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle Gazze'ye gönderilen insani yardımların toplamının 50 bin tona yaklaştığını, 3 bin 800 ton insani yardım taşıyan son geminin18 Nisan'da Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştığını, ayrıca AFAD ve Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ile işbirliği halinde her hafta yaklaşık 125 ton içme suyunun Gazze’ye gönderildiğini aktardı.

Kaynaklar, Türkiye'nin Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasında yaşanan sıkıntıların azaltılması için de diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade ederek Riyad ziyaretinde şu mesajların verileceğini kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi’nin, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve insani erişim sağlanmasını talep eden 2728 sayılı kararı 25 Mart 2024 tarihinde kabul edilmişti. İsrail’in, söz konusu kararı ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri harfiyen uygulaması şarttır. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İnsani yardımlara izin verilmelidir. Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlerimiz sürüyor. Tüm temaslarımızda bu hususun altını çizeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana kadar, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması mümkün değildir.

Uluslararası hukuk, herkes için eşit derecede bağlayıcıdır. Küresel düzeyde barışın ve istikrarın anahtarı, uluslararası hukuka uyulmasıdır. İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkının yaşam hakkını elinden alıyor. Bazı ülkeler bu adaletsizlik karşısında hiçbir tepki vermiyor. Netanyahu, iktidarda kalabilmek için, bölgeyi bir savaşa sürüklemeye çalışıyor. İsrail’in Gazze’de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski barındırdığını en başından itibaren söyledik. Netanyahu’yu kayıtsız ve şartsız destekleyenler, tutumlarını acilen gözden geçirmelidirler. Üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz."