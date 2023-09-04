Haber: Damla Oya Erman

Hesap sahiplerinin siteye maruz bırakabilecekleri kişisel bilgi çeşidini genişletiyor.

Bu açıklamalar, şirketin yeni veri toplama uygulamasıyla ilgili iki bölüm ekleyen gizlilik politikasını güncellemesiyle geldi.

“Onayınıza dayanarak, güvenlik, koruma ve tanımlama amaçları için biyometrik bilgilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz,” dediği politika şu şekilde okundu.

Ayrıca, "iş başvuruları" başlığı altında yeni bir bölümde, X kullanıcılarının iş ve eğitim geçmişini toplayabileceğini belirtti.

Şirket ayrıca, kullanıcılara potansiyel iş açılışlarını önermek, bu bilgileri muhtemel üçüncü taraf işverenlerle paylaşmak veya kullanıcıları daha fazla reklamla hedeflemek amacıyla "istihdam tercihleri, beceriler ve yetenekler, iş arama etkinliği ve katılımı vb." toplayabileceğini belirtti.

X Premium kullanıcıları için, şirket doğrulama amaçları için bir hükümet kimlik belgesi ve bir selfie görüntüsü sağlama seçeneği sunacaktır. Şirket, CNN'e yaptığı açıklamada, hem hükümet kimlik belgesinden hem de selfie görüntüsünden biyometrik verileri eşleştirme amaçlı çıkarabileceğini belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, "Bu, hesaplarını kişinin kimliği tarafından işlenerek gerçek bir kişiye bağlamamıza yardımcı olacak" ve "X'in kimlik taklit girişimleriyle savaşmasına ve platformu daha güvenli hale getirmesine yardımcı olacak."

Bu değişiklikler, X'in birçok meslektaşı tarafından rutin olarak toplandığını yansıtıyor. Ancak, Twitter'ın izlemek istediği bilgi türlerinin genişlemesini temsil ediyor. Politika ayarı, sahibi Elon Musk'ın platformu popüler Çin uygulaması WeChat benzeri finansal hizmetler ve diğer özellikler içeren bir "her şey uygulamasına" dönüştürme çabası sürdüğü bir döneme denk geliyor.

Bu değişiklik, dünya genelinde bazı düzenleyici girişimlerin sosyal medya şirketlerinden kullanıcılarının yaşlarını doğrulamalarını gerektirmeye başladığı bir döneme denk geliyor. Birçok yaş güvence hizmeti, kullanıcıların hükümet tarafından verilen kimliklerinin kopyalarını veya ardından yapay zeka tarafından analiz edilen selfie'lerini yüklemelerini gerektirir.

Ancak, Perşembe günü, Arkansas eyaletindeki bir federal yargıç, sosyal medya platformları için yaş doğrulamasını zorunlu kılan bir yasayı yürürlüğe girmesinden sadece birkaç saat önce geçici olarak engelledi.