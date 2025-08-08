Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk ayağında 29 maç yapıldı.

İstanbul Başakşehir, deplasmanda Viking'i 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise St. Patrick's deplasmanında 4-1 galip geldi.

Viking'i elemesi halinde Başakşehir'in play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Universitatea Craiova, konuk ettiği Spartak Trnava'yı 3-0'lık skorla geçti.

St. Patrick's'i geçmesi durumunda siyah-beyazlı takımın play-off'larda eşleşeceği takımın belirleneceği mücadelede de Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.

Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino): 3-2

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan): 2-2

Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan): 0-1

Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya): 4-3

Riga (Letonya) - Beitar (İsrail): 3-0

Viking (Norveç) - İstanbul Başakşehir: 1-3

AIK (İsveç) - Györi (Macaristan): 2-1

Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk): 0-0

Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-3

Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-1

Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan): 4-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova): 3-0

Ole Gunnar Solskjaer: İkinci yarı öğretici oldu
Ole Gunnar Solskjaer: İkinci yarı öğretici oldu
İçeriği Görüntüle

Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan): 3-0

Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan): 3-1

Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya): 0-5

Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-0

Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka): 3-0

St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş: 1-4

Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya): 2-2

Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk): 2-1

Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-3

Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-1

Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya): 0-2

Kaynak: AA