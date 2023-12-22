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Popko, söz konusu semtteki saldırı sonucu iki kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırının "Şahed" tipi İHA'lar ile gerçekleştiğini aktaran Popko, Kiev'in Solomyansk semtinde çok katlı bir binada yıkımın meydana geldiğini ve yangının çıktığını kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko ise Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Kiev'e yönelik İHA saldırısının düzenlendiğini kaydetti.

Pentagon: Kızıldeniz'de Husilere karşı kurulan deniz koalisyonu savunma ve devriye amaçlı

Pentagon: Kızıldeniz'de Husilere karşı kurulan deniz koalisyonu savunma ve devriye amaçlı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına İHA 'lar ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

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