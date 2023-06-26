Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran'da Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Leıjdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 taşınmaz, 99,9 kilogram altın, 2 motorlu araç, 5 milyon 785 bin avro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin Türk lirası ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil nakit olarak yaklaşık 1,1 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konuldu.

23 Haziran'da firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Interpol'ün kırmızı bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirildi.

25 Haziran'da devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda Leıjdekkers'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar nakit paraya el konuldu. Aynı gün dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Operasyon kapsamında 2'si kırmızı bültenle aranan olmak üzere 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyetimizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."

AA