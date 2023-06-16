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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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