Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

AA