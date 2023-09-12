Vodafone'un yeni 'Eşim Dostum' kampanyasında, eşi dostu aracılığıyla Vodafone tarifelerine gelenlere yüzde 25'e varan indirim yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, yakınlarını Vodafone'lu yapan müşteriler için ise kampanya sonunda hediye GB tanımlanacak.

Buna göre, faturalı mobil müşteriler için 3 ay geçerli 5 GB hediye internet ve 3 aylık ücretsiz YouTube Premium hediyesi, faturasız mobil müşteriler için ise 3 ay geçerli 5 GB hediye internet tanımlanacak.

Vodafone müşterilerine sunulan hediye GB'ların tanımlanabilmesi için müşterinin yakınının hat aktivasyonunun yapılmış olması gerekecek. 'Eşim Dostum' kampanyası 8 Kasım'a kadar geçerli olacak.

'Eşim Dostum' kampanyası için sadece online kanal ve mağazalardan kampanya girişi yapılabilecek.

Vodafone Eşim Dostum indirim kodu, mevcut müşteriler tarafından kendilerine ikinci hat alırken de kullanılabilecek. Diğer yandan, 26 yaş altı FreeZone'lu müşteriler hem tarife indiriminden hem de sosyal medya ve oyun uygulamalarında geçerli ek 20 GB internet faydasından yararlanabilecek.

Vodafone Red 20 GB ve Red 25 GB tarife kullanıcıları, Red'in ayrıcalıklı dünyasından da faydalanabiliyor. Vodafone Red, müşterilerinin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyor. Vodafone Red müşterilerine son 1 yılda yaklaşık 1,4 milyar TL'lik ayrıcalık sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, avantajlı kampanyalarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Yeni kampanyamızda eşi dostu aracılığıyla Vodafone tarifelerine gelenlere yüzde 25’e varan indirim sağlıyoruz. Vodafone'lular Vodafone Yanımda üzerinden yakınları ile paylaşmak için faturalı Red tarifelerinde geçerli indirim şifresini paylaşabilecek. Böylece ister ailelerini isterlerse de arkadaşlarını yüzde 25 indirimle Vodafone'a çağırabilecek. Ayrıca, kampanya kapsamında yakınlarını Vodafone'lu yapan müşterilerimiz için kampanya sonunda hediye GB tanımlayacağız. Herkesi yeni kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz.'

AA