Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tekrar gözaltına alındı

İSTANBUL - Sarıyer'de köpeği merdiven boşluğana atıp boğmaya çalışan E.Ç.K (30) ikinci kez gözaltına alındı. Şiddete maruz kalan sokak köpeği, Sarıyer Belediyesi'ne ait Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ekiplerince tedavi altına alındı.



Maden Mahallesi'nde yaşanan olayda bir kişi gece saatlerinde sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldırmış, yere yatırdığı köpeğin üstüne çıkarak boğmaya çalışmıştı. Köpeğe uygulanan şiddeti gören mahalle sakinleri tarafından tepki gören saldırgan daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Olayın çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak, tepki çekti. Emniyet güçlerinin çalışmasıyla, saldırgan E.Ç.K.(30) gözaltına alındı, daha sonra ise serbest bırakıldı. Saldırıya uğrayan sokak köpeği Sarıyer Belediyesi ekiplerince gözetim altına alınarak tedavisine devam edilmek üzere Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne getirildi.





İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI



E.Ç.K. güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine ikinci kez gözaltına alındı.



5199 Hayvanları Koruma Kanunu istinaden 2043 TL idari para cezası verilen E.Ç.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince adliye götürüldü.





"İNANILMAZ BİR PSİKOLOJİK ŞOKUN İÇERİSİNDE"



Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Aylin Neslişah Aybak, "Dün gece maalesef sıkıntıyı yaşadı, ondan sonrasında ertesi gün kolluk güçleriyle birlikte buraya getirildi. Acil müdahalesi yapıldı sonuçta bu bir travma hastası, yapılması gereken ilaçlar var, belirli bir süreç var, reçeteleri var, bunların hepsi yapıldı. Tetkikleri yapıldı. Bunun içinde kan tahlilleri var, röntgenler var, bazı hızlı test kitlerinden de sonuçlar aldık. İlk geldiği zaman bu durumundan çok daha kötüydü diyebilirim. İnanılmaz bir psikolojik şokun içerisinde, kesinlikle bize karşı hırçın bir tavrı olmadı. Sevgiyle yaklaşıyor, hatta yine, hala bizden sevgi bekliyor diyebilirim. Maalesef ilk geldiği zamanda yemek yemedi, yaş mamayı dahi kabul etmedi. Sonrasında yavaş yavaş kendisine gelecek diye düşünüyoruz" dedi.





"PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞAYABİLİYORLAR"



Hayvanlarda da psikolojik travmalar oluşabildiğini belirten veteriner Aybak, "Şimdi 72 saatlik bir izlence prosedürümüz var bu sürecin sonunda. Tabi bir de şüpheli var. Bu şüphelinin de bir adli takibi olacak. Açıkçası bu adli sürecin önüne geçmeyi istemiyoruz, bu yüzden hukuki süreç devam ederken bu çocuk bizimle kalacak. Yine ona bakmaya devam edeceğiz. Varsa, herhangi bir başka problemi bu süreçte bunları da takip edeceğiz. Şuan Türkiye'de şuan için belki çok fazla anlaşılmıyor olabilir ama bu hayvanların da kendi düşünce yapıları var. Psikolojik travma yaşayabiliyorlar. Maalesef insanlara benzer travmaları, aynı travmaları yaşıyorlar. Bu ise istemediğimiz sonuçları, bağışıklık sistemi zararlarını, bir düşüşü ortaya çıkarıyor bunu görebiliriz. Bu süreçte hem hekim hem insan olarak hayvansever olarak onun yanında olacağız. Birlikte güzel bir şekilde bu durumu atlatmasını planlıyoruz. Şuan hala saldırının izleri var, tepkiyi çok güzel veriyor. Kuyruk sallıyor, vakit geçirmek istiyor. Onun dışında ise hala köpeğimizin bir tepki durumu var, yani sanki "biraz daha beni rahat bırakın, ben biraz daha dinlenmek istiyorum, başımdan ne geçtiö der gibi bir durumu var. Röntgen, damar yolu açılması, tabi bunlar hayvanlar için zor süreçler, travma hastası dediğimiz bu hasta hayvanların takibi biraz daha zor. İçerideki hasarın boyutunu dışarıdan göremeyebiliriz, yumuşak dokuda gırtlak kısmında bir hasar var. İç tarafta ise fizyolojik olarak tam bir hasar tespiti yapamayabiliriz. Röntgenden gördüğümüz kadarıyla kalça kısmında da bir ayrılma var, topallığı söz konusu zaten" şeklinde konuştu.





"YUVASI ŞİMDİDEN HAZIR DİYEBİLİRİZ"



Tedavilerin ardından köpeğin sahiplendirileceğini belirten Neslişah Aybak, "Gelecek süreçte, hukuki süreç sonrasında, köpeğin durumunu takip etmek isteyen hayvanseverler var. Almak sahiplenmek isteyen çok güzel hayvanseverler var. Onlarla bir görüşeceğiz, artık buradan yuvasına gidecek. Güzel bir yuvası olacak. Yuvası şimdiden hazır diyebiliriz. Evine gidene kadar bizim gözetimimiz altında olacak" diye konuştu.