İSTANBUL- Vanessa Kirby, nihai eşi Josephine'i oynuyor. Fransız film yıldızı Ludivine Sagnier de kadroda yer alıyor.

Filmin resmi özeti, Napolyon'un 1821'de 51 yaşında ölene kadar iktidara benzersiz yükselişini anlatan "gösteri dolu bir aksiyon destanı" olduğunu söylüyor.

Özet, "Film, Bonaparte'ın tek gerçek aşkı Josephine ile olan bağımlılık yaratan, değişken ilişkisinin prizmasından iktidara gelmek için amansız yolculuğunu yakalıyor ve şimdiye kadar filme alınmış en dinamik pratik savaş sahnelerinden bazılarına karşı onun vizyoner askeri ve politik taktiklerini sergiliyor" diyor.

Fragmanın sonunda heyecan verici ve ürkütücü sonuçlarla bu savaş sahnelerinden biri gösteriliyor.



Phoenix, daha önce Scott tarafından yönetilen “Gladiator”daydı. Oyuncu, 2019 yapımı “Joker”deki rolüyle Oscar kazandı.

Napolyon 22 Kasım'da sinemalarda.

HABER: DAMLA OYA ERMAN