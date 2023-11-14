Haber: Damla Oya Erman

Google'a ait platform, teknik olarak manipüle edilmiş içeriğe izin vermemekle birlikte, Salı günü yapılan yeni bir politika güncellemesiyle, içerik oluşturanların "AI araçları kullanılarak gerçekçi bir şekilde manipüle edilmiş veya sentetik içerik" içeren içerikleri yüklerken etiket eklemelerini talep edecek.

Bu politika, tüketiciye yönelik yeni generatif AI araçlarının artışıyla birlikte sentetik içeriklerin kullanıcıları şaşırtmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yeni etiketler, yalnızca "gerçekçi" AI üretilmiş veya başka şekilde sentetik içerikler için zorunlu olacak. Bu, örneğin "asla gerçekleşmemiş bir olayı gerçekçi bir şekilde tasvir eden videoları veya birinin gerçekte yapmadığı bir şeyi söylediği veya yaptığı içerikleri içerir," dedi YouTube'un Ürün Yönetimi Başkan Yardımcıları Jennifer Flannery O'Connor ve Emily Moxley'nin bir blog yazısında.

"Bu özellikle içerik, seçimler, devam eden çatışmalar ve halk sağlığı krizleri veya kamu yetkilileri gibi hassas konuları tartıştığında önemlidir," dedi Flannery O'Connor ve Moxley.

Diğer platformlar gibi YouTube da AI üretilmiş içerikleri daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan kurallarını tanıtan son şirketlerden biri. TikTok, bu yılın başlarında AI üretilmiş içerikler için yeni bir etiket ekledi ve kullanıcıların "gerçekçi sahneleri" tasvir eden içerikleri oluşturulduğunda veya düzenlendiğinde belirtmeleri gerektiğini söyledi. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi olan Meta da geçen hafta siyasi reklamverenlerin reklamlarında AI kullanımını açıklamaları gerekeceğini söyledi.

YouTube'un yeni açıklama politikası, platformun Eylül ayında yaratıcıların videolar üretmelerine ve platformda daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmalarına yardımcı olmak için tanıttığı bir dizi yeni AI destekli araçtan beri geldi. YouTube, örneğin, yaratıcıların dikey videolara AI tarafından üretilmiş video veya görüntü arka planları eklemelerine izin veren bir özellik ve yaratıcıların videolar için taslaklar hazırlamalarına yardımcı olan araçlar sundu.

Bir sözcüye göre, AI tarafından üretilmiş bir açıklama etiketi eklemek, YouTube'un video yükleme akışına eklenecek ve gelecek yılın başlarında dağıtılmaya başlanacak. Etiketler genellikle videoların açıklama panellerinde görünecek; ancak "duyarlı konularla ilgili belirli içerik türleri" için etiketler, video oynatıcı içinde daha belirgin bir konuma yerleştirilecektir. YouTube'un kendi generatif AI araçlarıyla oluşturulan içerikler de açıkça etiketlenecektir.

YouTube, yeni gereksinimlere uymayan kullanıcıların sorumlu tutulacağını söylüyor. Yeni politika kapsamında açıklanması gereken sentetik içeriğe sürekli olarak etiket kullanmayan yaratıcılar, içeriklerinin kaldırılması veya YouTube'un Ortaklık Programı'ndan askıya alınması gibi cezalara maruz kalabilirler. Platform, ayrıca sentetik veya AI üretilmiş içeriklerin, topluluk kurallarını ihlal ettiğinde diğer videolar gibi aynı kısıtlamalara veya kaldırmalara tabi olacağını belirtti.

Salı günkü duyurunun bir parçası olarak YouTube, şimdi insanların, yüzlerini veya seslerini taklit eden AI üretilmiş veya başka türlü manipüle edilmiş içeriğin kaldırılmasını talep etmelerine izin vereceğini söyledi. Bu değişiklik, insanların yüzlerini ve seslerini manipüle eden AI tarafından üretilen, rıza alınmamış cinsel içerik ve diğer içeriklerin artışı konusundaki endişelerle birlikte geliyor.

YouTube, bir kullanıcının kaldırma talebine uyup uymama konusunda karar verirken "çeşitli faktörleri" dikkate alacağını, örneğin içeriğin mizahi olup olmadığı veya kamuya mal olmuş bir figürü içerip içermediği gibi. Ayrıca, platformun müzik ortakları, belirli sanatçı seslerini taklit eden AI tarafından üretilmiş müziğin kaldırılmasını talep edebilecekler.