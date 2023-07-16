Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Binlerce flamingo ve diğer kuş türlerinin yaşadığı Messolongi kenti yakınlarındaki Turlida gölü çevresinde 13 Temmuz'da onlarca ölü flamingo bulunmuştu.

Kabloların yer altına alınması gerektiğini vurgulayan Nulas, "Bu hafta da pelikanlar ve beyaz leylekler elektrik akımına kapılarak can verdi." dedi.

Kuş bilimci Nikolaos Nulas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turlida gölü çevresinde binlerce flamingo nun yaşadığını belirterek, bunlardan onlarcasının Elektrik Dağıtım Şirketine (DEDDİE) ait kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığını kaydetti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.