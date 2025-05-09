Sadece Türkiye’den değil, dünya ülkelerinden de çok katılımın olduğu festival, ödülleri sahiplerine kavuşturacak.

Dram, belgesel, animasyon kategorilerinde yerli - yabancı toplam 183 adet filmin başvurduğu yarışmada; şartname kurallarına uyan 112 film arasından, ön Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu 14 film, finale kaldı.

Yapımcı Oğuz Peri, oyuncu Altan Gördüm, sinema yazarı – senarist Burak Göral, yazar – yönetmen Tuluhan Tekelioğlu, Prof. Dr. Dilek Tunalı, Öğr. Gör. Özgür Sağlam, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış ve kurgu yönetmeni Aytaç Şahin’in jüri üyesi olduğu ekip tarafından yapılan titiz ve özenli değerlendirme sonucu; birincilik, ikincilik, üçüncülük para ödülleri, iki mansiyon ödülü ile jüri özel ödülü olmak üzere toplam 6 adet ödül sahiplerini bulacak.

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, 1326 Panorama Fetih Müzesi’nde, saat 18.30’da gerçekleşecek Kokteyl - Ödül Töreni ile ödüller sahiplerine verilecek.

EMEK VE ONUR ÖDÜLÜ HALİL ERGÜN’E!



Ayrıca Türk Sineması’nda 50. yılını tamamlayan, sinemanın değerli çınarı, usta oyuncu Halil Ergün’e, Emek ve Onur Ödülü’nün verileceği tören, sinemaya yeni filmler kazandırmak üzere sanatseverlerle buluşacak.



(Haber: MELİKE BİRGÖLGE)