Federasyondan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet'in kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos Salı günü start alacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 5 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

UCI kıta takımları, milli takımlar ve bölge takımlarının katılacağı 100. Yıl Bisiklet Turu'nda, 16 takımdan 100 bisikletçi 5 gün, 5 etap boyunca Sivas'tan, Ankara'ya Cumhuriyet'in yolunda, tarihin izinde 784 km pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizasyonundaki 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, güzergahtaki valilikler, belediyeler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle düzenlenecek.

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünde başlayacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 1. etabı Sivas-Amasya (208 kilometre), 2. etabı Amasya-Havza (90 kilometre), 3. etabı Havza-Samsun (135 kilometre), 4. etabı Samsun-Çorum (176 kilometre), son etabı ise Çankırı-Ankara (175 kilometre) olarak belirlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonun 100. kuruluş yıl dönümünü de kutlanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2023'te hem Cumhuriyet'in hem de Türkiye Bisiklet Federasyonunun kuruluşunun 100. yılının kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da başlayan milli mücadele yolculuğunun sonunda kurulan Cumhuriyet'in onuruna Türk milletinin tarihi varoluşunun gerçekleştiği yollarda 1-5 Ağustos'ta 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nu düzenlemenin onurunu yaşadıklarını aktaran Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet turumuz anlamlı parkuru, yol kalitesi ve bisiklete uygun etapları ile bisiklet takımları için zengin bir yarış kapsamı sunarken şanlı tarihimizi de yeniden hatırlatacak. Amacımız bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirmekle birlikte İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesini ulusal ve uluslararası spor turizm merkezi olarak tanıtmak. Bu nedenle 100. Yıl Cumhuriyet Turu'nun hedeflerimize ulaşmamız açısından önemli bir fırsat olacağına inanıyoruz. Ayrıca 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, anlamlı parkuru ile milli mücadele yolunda geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak gelenekselleşecek. Bu özel yarışa Türkiye'den ve yakın bölgemizden çok değerli takımlar da katılarak katkı veriyor. Tüm takımlara şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

AA