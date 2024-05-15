Peki inkar edenler hangi iddiaları öne sürüyor? Bilim insanları ne yanıt veriyor?

Dünyada son 50 yılda 11 bin doğal afet yaşandı ve bu afetler sonucunda 2 milyon insan hayatını kaybetti.

Afetlerin nedenleri çeşitli olsa da bir faktör var ki her geçen yıl daha fazla afete ve daha fazla ölüme neden oluyor: İklim değişikliği.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne göre iklim değişikliği, karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklik olarak tanımlanıyor.

Ancak kimileri, iklimdeki değişikliğin insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkabileceğine inanmak istemiyor ve iklim değişikliği kavramını inkar ediyor.

İklim şüphecisi veya iklim inkarcılarının farklı alanlarda ortaya attığı 8 iddia seçtik ve bu iddiaları bilim insanlarına sorduk.