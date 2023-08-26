İSTANBUL (AA) - Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, üzerinde Osmanlı Türkçesiyle "Gülhane Seririyat Hastanesi" yazan 125 yıllık tıbbi malzemede, kazıma tekniğiyle işlenmiş Osmanlı arması ve ay yıldız motifi bulunuyor.

Diş hekimlerinin diş çekimi için kullandığı ve halk arasında "kerpeten" olarak bilinen davye, çoğu insanın dişçi koltuğuna çekinerek oturmasında etkin rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diş Sağlığı Müzesi Koordinatörü arkeolog Dilara Delen, davyeyi özel bir müzayede sonucunda müzeye kazandırdıklarını işaret ederek "Söz konusu tarihi tıbbi malzeme, dönemin tıp tarihini yansıtmasının yanı sıra, estetik anlayışını ve yapım teknolojisinin yansıtması açısından da önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diş Sağlığı Müzesi

Diş Malzemeleri Sanayici İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) tarafından 2022'de kurulan Diş Sağlığı Müzesi, Türkiye'nin ilk, dünyanın 8'inci Diş Sağlığı Müzesi olma özelliğini taşıyor.

Dişin Arkeolojisi, Dişin Anatomisi, Ağız Bakımı, Diş Hastalıkları, Diş Hekimliği temalarından oluşan müzede, 18'inci ve 19'uncu yüzyıllara ait diş endüstri mirası ile ilgili aletler ve belgeler çağdaş müzecilik teknolojilerine uygun olarak sergileniyor.

Diş hekimliği mesleğini ve diş endüstri mirası tarihini toplumla buluşturarak farkındalık oluşturan müze, diş sağlığı açısından da ziyaretçilerine bilinç kazandırmayı hedefliyor.