İstanbul

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya serbest kategoride 252 fotoğrafçı 800 fotoğrafla, fotoöykü kategorisinde ise 81 fotoğrafçı 1400 fotoğrafla katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarışmayı çok önemli bulduğunu 330'u aşkın fotoğraf sanatçısının yarışmaya ilgi gösterdiğini belirterek, "Zeytinburnu'muzun yıllar içindeki değişimini, gelecek yıllarda geriye dönüp bakanlar, sadece bu fotoğraf yarışması üzerinden bile okuyabilecekler, nelerin değiştiğini. 10. yıl tamamlanınca 10. Yıl Sergisi'nden bunu anladık. Bir fotoğraf sanatçısı gözünden Zeytinburnu nasıl görünüyor, bunu görmek bizim açımızdan gerçekten şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu da yarışmanın 13 kez düzenlenmesinin önemini aktararak, şunları kaydetti:

"Birbirinden çok değerli, çok kıymetli, gerçekten emek verilmiş, zaman harcanmış, uğraşılmış ve elbette bir sanatçı ruhuyla, orada elde edilen bakış açısıyla ortaya konulmuş olan eserleri büyük bir beğeniyle gezdik, gördük ve böyle bir resim sergisinin ve devamında da bu yarışmaya katılan resimlerin katalog halinde kitaplaştırılmış olmasından da ayrıca çok büyük mutluluk duyduk. İlçemiz açısından da büyük bir kazanç ve kazanım olarak bunu değerlendiriyoruz."

Yarışmanın serbest kategorisinde Ahmet Öner birinci, Fatih Balaman ikinci, Kemal Türk üçüncü olurken Anadolu Ajansı foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman ise "Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Bu kategoride ayrıca Ahmet Fatih Dönmez, Arif Hüdaverdi Yaman, Aydın Erel, Aydın Sertbaş, Aytül Akbaş, Birgül Bal, Burak Türk, Caner Başer, Çağrı İşbilir, Ercan Üç, Hüseyin Karahan, Deniz Kalaycı, Murat Bakmaz, Mutlu Taşpınar, Neşe Arı, Nuri Çoban, Ömer Balıksırtı, Rıdvan Süslü, Sare Kural, Sevilay Yurtsever, Sezai Özaltın, Tayyip Başak, Uğur Çimen, Volkan Karagüllüoğlu ve Yahya Engin "Sergileme Ödülü" alırken Emrah Ildız, Furkan Balkan, Deniz Kalaycı, Serkan Çolak ile Serkan Ayvaz da "Mansiyon Ödülü" kazandı.

Fotoöykü kategorisinde Sebahattin Özveren birinci, Nurten Öztürk ikinci, Aykut Kulaoğlu üçüncü olurken, Kemal Türk "Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Bu kategoride "Sergileme Ödülü" Ahmet Öner, Aydın Erel, Aykut Kulaoğlu, Çağrı İşbilir, Fatih Balaban, İsmet Tanyeli, Deniz Kalaycı, Kemal Türk, Nükhet Uluç, Nurettin Boydak, Nuri Çoban, Okan Özdemir, Ömer Şahin, Sebahattin Özveren, Serap İkiyek, Sezai Özaltın, AA foto muhabiri Şebnem Coşkun ve Uğur Çimen'e, "Mansiyon Ödülü" ise Ahmet Öner, İsmet Tanyeli, Nuri Çoban, Sebahattin Özveren ve Şebnem Coşkun'a verildi.