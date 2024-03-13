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Taraftarlar, https://euro2024-resale.tickets.uefa.com/ adresi üzerinden bilet satın alabilecek. 24 saat boyunca aktif kalacak olan "Yeniden Satış Platformu", yarın 13.00 itibarıyla hizmete kapanacak.

TFF 'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın F Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakalarının biletleri, sınırlı bir süre için "ilk gelen alır" prensibiyle UEFA'nın resmi internet sitesinde açılan " Yeniden Satış Platformu " aracılığıyla satışa sunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Kadın Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

Kadın Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

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