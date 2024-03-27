Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, kış döneminde de farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yaptı.

Uygun iklimi sayesinde tatilcilerin denize girip güneşlenebildiği kentte, Nevruz ve Paskalya ile otellerdeki doluluk oranları arttı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesi de rezervasyonlara pozitif yansıdı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısının 25 Mart itibarıyla 800 bini geçtiğini, geçen seneye oranla yüzde 17 artış olduğunu söyledi.

Sezona son yılların en iyi başlangıcını yaptıklarını belirten Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı devam ediyor. Nevruz, İran, Azerbaycan, Türk cumhuriyetleri için çok önemli. Antalya, hem Avrupa'da yaşayan İranlıların, Azerbaycanlıların hem de ülkelerinde yaşayan İranlı ve Azerbaycanlıların buluşma noktası oldu. Antalya'da çok güzel Nevruz dönemi geçiriyoruz. Bu hafta sonunda Avrupa'da, Paskalya tatili başladı. Bu, Avrupalı turistin Antalya'yı tercih etmelerini sağladı. Sonrasında Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzadı. Bunun erkenden açıklanması avantaj sağladı, Ramazan Bayramı için Türk misafirlerimiz rezervasyonlarını yaptırıyor."

Bu sezonun hem iyi hem erken başladığına dikkati çeken Kavaloğlu, "Nevruz ve Paskalyanın peş peşe gelmesi nedeniyle açık olan otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'ı geçti. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması da bu hareketliliğin devam etmesini sağlayacak. Sadece bayram günleri için rezervasyon yaptıran misafirlerimiz, bayramın öncesi ve sonrasında da rezervasyon yaptırmaya başladı." diye konuştu.

"İç pazardan gelen yoğun talep bizi sevindirdi"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da otellerde ciddi hareketlilik yaşandığını, Nevruz Bayramı'nın tesislerdeki doluluğu yükselttiğini söyledi.

Avrupa'dan Paskalya dolayısıyla ciddi hareketlilik olduğunu aktaran Saatçioğlu, "Uçaklar epey dolu geliyor. Avrupa'dan özellikle Antalya'ya gelen uçakların yüzde 90'ı dolmuş durumda. Bu da çok sevindirici. Sonrasında 9 günlük Ramazan Bayramı tatili var. Orada da hareketlilik olacak. Bayram tatilinden sonra da Rusya'da bayramı olacak. Rusya'dan da ciddi rezervasyon bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Saatçioğlu, 15 Mayıs'a kadar yüksek dolulukla sezona başlayacaklarını, özellikle Almanya'dan genel olarak yüksek oranda erken rezervasyon aldıklarını vurguladı.

Antalya'ya gelen turist sayısında bu yıl 17 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini hatırlatan Saatçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayramda 20 milyon kişinin Türkiye'de seyahat edeceğini düşünüyoruz. Antalya'da havalar güzel gittiği sürece çok ciddi bir rezervasyon alacağımıza inanıyorum. Otellerin şu anda yüzde 40'ı açık. Ramazan Bayramı dolayısıyla geçen seneyle karşılaştırdığımızda çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Bölgede tüm sezona yayılan rezervasyonlarda ciddi artış gözüküyor. İç pazardan gelen yoğun talep bizi sevindirdi. Bayramda havanın güzel olduğu takdirde son dakika rezervasyonlarla otellerin dolulukları daha da yukarılara çıkacaktır."