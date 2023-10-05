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Turnuva, yarın saat 14.00'te Arkas Spor-Alanya Belediyespor, saat 16.30'da da Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla devam edecek.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 25-22, 25-21, 25-17'lik setlerle 3-0 yendi.

Arkas Spor, ilk seti 25-19 kazanmasına rağmen diğer setleri 25-21, 25-21 ve 25-23 alan Cizre Belediyespor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılımıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçında Arkas Spor ile Cizre Belediyespor karşılaştı.

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