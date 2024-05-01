Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde taraftar oylarıyla belirlenen 2023-2024 sezonunun en iyi takımı açıklandı.

Oylamada Nimir Abdel-Aziz en iyi pasör çaprazı ve Matthew Anderson en iyi smaçör olarak sezonun en iyi takımına seçildi.

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımı şöyle:

En iyi pasör: Luciano de Cecco (Arjantin / Lube Cucine Civitanova)

En iyi pasör çaprazı: Nimir Abdel-Aziz (Hollanda / Halkbank)

En iyi smaçör: Alessandro Michieletto (İtalya / Trentino Itas), Matthew Anderson (ABD / Ziraat Bankkart)

En iyi libero: Jakub Popiwczak (Polonya / Jastrzebski Wegiel)

En iyi orta oyuncu: Graham Vigrass (Kanada / Guaguas Las Palmas), Norbert Huber (Polonya / Jastrzebski Wegiel)

En iyi antrenör: Marcelo Mendez (Arjantin / Jastrzebski Wegiel)