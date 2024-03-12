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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, çalışmalarını 17 Mart'a kadar Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürecek.

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