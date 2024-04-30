Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ikili kamp, 6-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu Tesisleri'nde konaklayacak milli takımın kamp kadrosunda 18 sporcu yer alacak.
Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Taner Günay (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento)
Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Safi Çimento)
Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (Almanya / HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyespor), Yakup Yaşar Simsar (Romanya / CSM Foscani), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Atakan Şirin (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Safi Çimento)
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Görkem Biçer (Almanya / TV Grosswallstadt)
Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Koray Ayar (Almanya / TSV Hannover Burgdorf), Ediz Aktaş (Almanya / HC Elbflorenz)