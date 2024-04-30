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Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı 'nın hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ikili kamp, 6-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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