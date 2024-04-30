İzmir

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli uluslararası derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen THE Awards Asia 2024'ün sonuçları Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, kraliçe Raja Zarith Sofiah'ın katıldığı törenle açıklandı.

Törende İYTE "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü aldı.

Malezya Kraliçesi Sofiah, ödülü İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ödülü Enstitüye ve Türkiye'ye kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enstitümüzü uluslararası arenada daha iyi noktalara taşımak adına büyük bir emek ve özveriyle çalışıyoruz. Emeklerimizin küresel arenada takdir edilmesi, karşılık bulması bizleri daha da motive ediyor. Böylesine kıymetli bir ödülü Enstitümüze layık gören değerli jüri üyelerine ve bu başarımızda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimi olarak stratejimizi öncelikle Enstitümüzün dolayısıyla bölgemizin ve ülkemizin uluslararası bilimsel platformda daha da güçlü söz sahibi olmasını etkin kılacak projeler geliştirerek belirliyoruz."