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Paris St-Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Inter Miami'ye transfer olan Messi, şu ana kadar 11 gol attı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) normal sezon 21 Ekim'de sona erecek ve play-off maçları 25 Ekim-9 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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Inter Miami 'nin tek golünü 90+2. dakikada Josef Martinez atarken, Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle final mücadelesini tribünden takip etti.

Florida eyaletindeki DRV PNK Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 24. dakikada Griffin Dorsey ve 33. dakikada Amine Bassi'nin golleriyle 2-1 yenen Houston Dynamo, son 5 yılda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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