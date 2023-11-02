Ankara
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.Kaynak: AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P