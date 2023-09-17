Washington

ABD'nin Küresel Piyasalardan Sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Arun Venkataraman, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat gördüklerini belirterek, ticari ilişkilerin derinliği ve her iki ülkede de var olan girişimcilik göz önüne alındığında ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Venkataraman, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Türkiye arasında derin bir stratejik ortaklık olduğunu belirten Venkataraman, Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılını kutlamanın kendileri için stratejik açıdan olduğu kadar ticari açıdan da çok şey ifade ettiğini söyledi.

Venkataraman, "Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren pek çok Amerikan şirketi var ve bundan gurur duyuyoruz. Türkiye için ileriye dönük büyük bir gidişat ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat olduğunu görüyoruz." dedi.

"Ticareti teşvik edebilmek için doğru politikaları uygulamaya koymalıyız"

ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğunu aktaran Venkataraman, "Ticari ilişkilerin derinliği ve her iki ülkede de var olan girişimcilik göz önüne alındığında, ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak çok mümkün olmalı." diye konuştu.

Venkataraman, her iki hükümetin de bunun için çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Halkımız arasındaki ticareti teşvik edebilmek için doğru politikaları uygulamaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önemli ticari etkinliklerinden olan "Trade Winds" etkinliğinin 13-15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşeceğini belirten Venkataraman, ABD'den büyük bir ticaret heyetini İstanbul'a getireceklerini söyledi.

Venkataraman, söz konusu etkinlikte şirketler arasındaki somut bağlantılarla ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri genişletebilmeyi umduklarını dile getirdi. Venkataraman, "Bunun bu hedefe ulaşma yolunda iyi bir ilk adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 32 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den ABD'ye geçen yıl 16,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD'den yapılan ithalatın tutarı ise 15,2 milyar dolar oldu.

Böylece, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 32 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 28 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Sektörel olarak bakıldığında ise Türkiye'nin ABD'ye ihracatında kimyevi maddeler ilk sırada yer alırken, bunu otomotiv, çelik ve hazır giyim sektörü izledi.

AA