Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Staten Island Koleji Sözcüsü David Pizzuto, olaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek söz konusu güvenlik görevlisinin açığa alındığını ve davranışlarının üniversite yönetimi tarafından kınandığını bildirdi.

Üniversite yönetimi, aynı güvenlik görevlisinin Filistin yanlısı başka öğrencilere de hakaret ettiğini gösteren görüntüleri doğruladı.

Bir öğrencinin kayda alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerde protestocunun "Sen soykırımı destekliyorsun" ifadesine karşılık güvenlik görevlisi "Evet, soykırımı destekliyorum. Hepinizi öldürmeyi destekliyorum" cevabını verdi.

CUNY'e bağlı Staten Island Koleji'nin 23 Mayıs'ta düzenlenen mezuniyet töreninde Filistin yanlısı göstericilere kampüs güvenliği müdahale etti.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.