TDV gönüllüleri, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Endonezya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Kurbanlık alım işlemlerini tamamlayan TDV görevlileri ve gönüllüleri, kesimhanedeki son kontrollerini de gerçekleştirdi.

Vakfın Endonezya Kurban Organizasyonu Sorumlusu Enes Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya'da Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Endonezya'da toplam 1200 büyükbaş kurbanlık kesecekleri belirten Topal, çalışmaları gönüllülerle yaptıklarını kaydetti.

Topal, Endonezya'da 12 bölgede kurban kesimi yapacaklarını ifade ederek, "Açe'de 150, Bima'da 150, Manggrai Barat'ta 100, Sumbawa'da 200, Dompu'da 100, Maluku Tengah'da 150, Buru'da 200, Gorontalo'da 150 büyükbaş olmak üzere toplamda 1200 hayvan kesimi gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurban organizasyonunda gönüllülerin olmasının önemine işaret eden Topal, "Organizasyonumuza bu yıl vakfımızın gönüllüleri; oyuncu Burak Haktanır ile gazeteci Mehmet Ardıç da katılıyor." diye konuştu.

Topal, kurban dağıtımını büyük bir hassasiyetle yapacaklarını sözlerine ekledi.