Von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "acımasız saldırıyı şiddetle kınadığını" belirterek, yaralıların aileleri ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile iletişime geçerek saldırıyı kınadığını bildirdi.

Johansson, "Terörle mücadelemiz ortaktır." mesajını paylaştı.

Daha önce de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, saldırıya ilişkin kınama ve dayanışma mesajları yayınlamıştı.

AA