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Ruffalo, "Bugün Filistinliler e sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün.'" ifadesini kullandı.

Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları "toplama kamplarına" gönderildiğini kaydetti.

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