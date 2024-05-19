Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 81'incisi düzenlenen turnuvada tek erkekler kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta oynanan tek erkekler finalinin ilk setinde Zverev, rakibine 6-4'lük üstünlük kurdu ve setlerde durumu 1-0'a getirdi.

İkinci sette, Zverev, Jarry karşısında 10. oyunda iki kez maç ve şampiyonluk puanı fırsatı yakalasa da Şilili raket kendi servis oyununa tutundu. Zverev, 12. oyunda Jarry'nin servisini kırarak seti 7-5, maçı da 2-0 alarak Roma'da şampiyonluğu elde etti.

Bu sonuçla Zverev, Roma Açık'ta 2017'nin ardından 2. kez mutlu sona ulaştı.

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Zverev ayrıca, 1997'den bu yana Roma Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic dışında birden fazla şampiyonluk kazanan ilk raket oldu.

Kaynak: AA