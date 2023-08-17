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Plum bölgesindeki patlama nın kaynağını hala araştıran yetkililer, olayda hayatını kaybeden 56 yaşındaki Paul Oravitz ve 51 yaşındaki eşi Heather Oravitz'e ait evdeki sıcak su tankının problemli olduğunu açıkladı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Paul Oravitz'in patlamadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi. Olaya ilişkin Allegheny bölgesi İtfaiye Şefliğinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olmuş, 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Rapor: ABD'de gözaltı merkezlerindeki göçmenlere yönelik uygulamalar "barbarca" ve "ihmalkar"

Rapor: ABD'de gözaltı merkezlerindeki göçmenlere yönelik uygulamalar "barbarca" ve "ihmalkar"

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