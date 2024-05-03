Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 2003 yılında başarıyla mezun olduktan sonra,TUS DERECE alarak Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde ihtisasını tamamlayarak Kardiyoloji Uzmanı ünvanını aldı.Ardından vatani görev için Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi'nde görev yaptı.2011 yılında mecburi hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. 2015 yılında doğup,büyüdüğü İstanbul'a (Kadıköy) döndü. Şafak Sağlık Grubu'nda göreve başladı.Şu anda Özel Göztepe Hastanesi'nde hasta kabulü yapmakta olan Dr Emre Ertürk, İş insanı ve siyasetçi Esen Ermiş Ertürk ile evli olup Arda adında bir erkek çocuk babasıdır.

Editör: Ercan Güneş